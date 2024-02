È dura Poi le lacrime in diretta per Beppe Bergomi | il crollo per Breheme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Attimi di commozione pura per Giuseppea Sky Sport 24 nel momento di ricordare e omaggiare il suo amico ed ex-compagno di squadra Andreas Brehme, scomparso improvvisamente a 63 anni per un arresto cardiaco. Nel pre-partita dell'andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, lo “Zio” è scoppiato inin collegamento da San Siro, con la voce interrotta dall'emozione ed uno studio calato nel silenzio più assoluto, in segno di rispetto per il dolore del suo talent principale. Nel pomeriggio, sempre a Sky, aveva avuto parole al miele per Brehme: “Andreas è stato un compagno vero ed è difficile trovare le parole. Andreas era un amico, una persona perbene. Lo sentivo due volte al mese, andavo a trovarlo a Bardolino, nella chat Inter Trap è. Se ne è andato troppo presto, era un campione. Cosa ho da ...