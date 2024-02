Dune – Parte Due | recensione | La via della sabbia è meravigliosa

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il deserto ti educa alla pazienza. Devi muoverti con calma, pesando ogni passo. Devi centellinare gli sforzi per non sprecare acqua e seguire il ritmo lento dei martellatori prima di poter vedere lo spettacolo di un enorme verme che emerge dalla terra. Nei deserti infiniti di Arrakis anche noi siamo stati pazienti. Educati a esserlo in tempi frenetici. Pazienti quando il primoarrivò in sala col cinema ancora convalescente (era settembre del 2021), rivoluzionando il blockbuster moderno grazie a ritmi più riflessivi e tempi più dilatati. Pazienti davanti a un primo film che non era affatto il primo atto di una trilogia, ma la primadi un film lasciato a metà. Un rischio non da poco, ma eravamo appunto all’inizio di una rivoluzione. E così conabbiamo imparato ad aspettare. Due anni e mezzo per cui è valsa la pena ...