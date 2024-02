Due ex suore | “Abusate da Marko Rupnik | che il muro si sgretoli Siamo tante ma ci chiedono il silenzio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I gesuiti lo avevano cacciato nel 2023 parlando di “psicologici e sessuali per oltre 30 anni”. Oggi due donne, considerate tra le vittime di, hanno deciso di parlare in pubblico. Mirjiam Kovac e Gloria Branciani , la prima slovena la secondo italiana ex componenti della Comunità Ignazio di Loyola, hanno raccontato la loro storia e gli abusi che sostengono di aver subito dal sacerdote su cui processo lo stesso Papa Francesco era intervenuto per ottenere una deroga sulla prescrizione e far procedere il giudizio. “Ciconosciute in comunità – ha spiegato in una conferenza stampa Mirjam con al fianco Gloria – eravamo tutte ragazze giovani, piene di ideali ma proprio questi ideali insieme alle nostra formazione all’obbedienza sono stati sfruttati per abusi di vario genere: di coscienza, di potere, spirituali, psichici, ...