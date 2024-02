Dsu e Palestina dialogo tra sordi all’Università

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cosa resta della cerimoniaper Stranieri di apertura dell’anno accademico con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini? Due temi hanno conquistato la ribalta delle narrazioni sulla giornata: le proteste del comitato per lae l’appello dei rettori, raccolto parzialmente dal governatore Giani sulla seconda mensa universitaria. Partiamo dal primo punto. In scala infinitesima, le grida dei dieci contestatori contro ministro, rettore e Giani, e la successiva nota del console di Israele Marco Carrai, sono la fotografia deltrache ha trasformato quella parte di mondo, e soprattutto Gaza, in un cimitero di vite umane e macerie: la versione bambinesca di Hamas e Netanyahu.