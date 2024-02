Dramma per l’ex Cesaroni | in terapia per una fobia – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una ex attrice de Iha parlato apertamente della sua maggiore paura. Ecco che cosa ha condiviso con i fan. Gli ex protagonisti deisono riusciti a dare vita a una serie tv iconica. A distanza di anni, molti fan sperano ancora in un ritorno dell’amatissimo show. Gli attori, ovviamente, sono cresciuti e cambiati. Alcuni hanno scelto di continuare a recitare, mentre altri si sono orientati verso carriere completamente diverse. Una ex attrice de Isvela la sua– (IG @fanpagei) – cityrumors.itUna di loro ha parlato, senza peli sulla lingua, della sua maggiore paura. Si tratta di un argomento delicato, che tocca tante persone. Solitamente, si tende a nascondere la cosa per evitare di essere giudicati. La diretta interessata, tuttavia, ha preferito farsi avanti. Una ex ...