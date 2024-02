Dramma Alcaraz | costretto al ritiro | il momento dell' infortunio a Rio Sinner vola second0? | Video

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Per Carlosnon è un grandi carriera. Dopo gli US Open e la vittoria a Wimbledon, la scorsa estate, contro Nole Djokovic, il numero 2 al mondo ha dato forfait durante la partita del primo turno del Rio Open contro il brasiliano Thiago Monteiro (numero 117 del ranking Atp) a causa di una distorsione alla caviglia destra subita nel secondo punto del match. Lo spagnolo ha dovuto interrompere il match dopo appena due game, mostrando visibili segni di sofferenza sul punteggio di 1-1. Il problema alla caviglia ora mette in discussione la sua partecipazione al match contro Rafa Nadal il 3 marzo a Las Vegas. A causa di questoora perderà 300 punti nel ranking e rischia ora la seconda posizione nel ranking Atp:, fresco numero tre al mondo, lunedì prossimo sarà ad appena 535 punti. Con i punti ...

La Juventus non sa più vincere: Allegri rivede i vecchi fantasmi: Altra delusione per una Juventus che non sa più vincere e impatta anche contro il Verona nell'anticipo del sabato al Bentegodi. In un mese, i bianconeri sono ...

Juventus, Allegri: "Vlahovic torna col Verona". Poi rivela cosa non ha funzionato nelle ultime tre partite: Juventus a Verona per l'operazione riscatto, Allegri: Dobbiamo riprendere il cammino. Il tecnico parla della possibilità di affidarsi a Chiesa e Vlahovic.

Carlos Alcaraz racconta l'unica volta in carriera dove ha perso 6-0 6-0: Carlos Alcaraz ha tanta voglia di riprendersi le luci della ribalta e tornare protagonista del circuito. Dopo qualche settimana di riposo post fatiche australiane, il 20enne murciano ripartirà da Buen ...