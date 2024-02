Domato rogo in ospedale del Bergamasco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 0.35in un'ora dai vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine e Madone,ilal policlinico di Ponte San Pietro (Bergamo),scoppaiato ieri sera verso le 21.30 Per precauzione il pronto soccorso della struttura è stato evacuato e i 10 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali. Al vaglio le cause del, che avrebbe interessato una lavanderia situata proprio sotto i locali del pronto soccorso. Nessuno è rimasto ferito o in tossicato.L'fa parte del gruppo San Donato