Dl milleproroghe | ok a fiducia in Senato con 93 sì

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - L'Aula delha votato la, al governo sul ddl, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1027). A favore 93 sì, 61 contrari e un astenuto. Il ddl è arrivato in Aula delnel testo licenziato dalla Camera, non essendo stato concluso l'esame in Commissione Affari costituzionali dove era stato incardinato il 20 febbraio con la relazione del presidente Balboni.