Disperso a Santa Brigida, scattano le ricerche: ottantenne in salvo: ALTA VAL BREMBANA. Vigili del fuoco e Soccorso alpino in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio. L’anziano in difficoltà è stato ritrovato alle 19. ecodibergamo

Crollo di Firenze, Asl sequestra tutto il cantiere: La Asl di Firenze, su delega della procura della Repubblica, ha posto stamani i sigilli di sequestro dell'intero perimetro dell'area occupata dal cantiere per la costruzione del nuovo supermercato in ... ansa

Crollo Firenze, recuperato il corpo dell’ultimo operaio disperso: FIRENZE (ITALPRESS) – Dopo oltre 100 ore di lavoro senza sosta, ieri sera intorno alle ore 23 si è concluso l’intervento dei Vigili del Fuoco con il recupero del corpo senza vita dell’ultimo operaio ... sardiniapost