Disney | accordo storico | Sony si occuperà della produzione di Blu-Ray e DVD dello studio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo il boomstreaming, i ricavi dei supporti fisici negli Stati Uniti sono scesi del 28% In una mossa finanziaria storica,ha deciso di esternalizzare una parte importantesua divisione di home entertainment aPictures Entertainment, che produrrà, distribuirà e commercializzerà i DVD e i dischi Blu-rayCasa di Topolino e altri supporti fisici. Come parte dell'commercializzerà, venderà e distribuirà tutte le nuove uscite e i titoli del catalogosu supporti fisici ai consumatori attraverso rivenditori e distributori negli Stati Uniti e in Canada.continuerà a gestire i propri media digitali, come i video-on-demand premium. Non è chiaro se questo comporterà dei licenziamenti alla ...