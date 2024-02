Discarica al santuario Una tonnellata di rifiuti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) NEMBRO (Bergamo) Un fenomeno di malcostume che non risparmia neppure i luoghi di culto. La polizia locale di Nembro ha scovato oltre unadiabbandonati nei pressi deldello Zuccarello, tanto caro ai nembresi e meta di numerosi pellegrinaggi di fedeli provenienti anche da fuori provincia. Grazie alle foto-trappole, gli agenti sono riusciti ad individuare uno dei responsabili. L’operazione è partita da una segnalazione del consigliere comunale Nicola Persico, che lo scorso 20 gennaio aveva scoperto l’accumulo di materiali nella zona deltanto caro ai nembresi. Nella valletta situata nelle vicinanze del luogo di culto intitolato al patrono del paese c’erano 1040 chili diabbandonati di ogni genere, alcuni chiusi in sacchi neri, altri lasciati a terra, tra ...

Scontro auto-moto sul viadotto Imera, centauro in ospedale: Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo il viadotto Imera, lo scorrimento che collega il centro di Agrigento al quartiere di Fontanelle. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in ...

Prefetto Palermo visita sede Ordine dei giornalisti Sicilia “Santuario di libertà”: PALERMO (ITALPRESS) – Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, è stato ricevuto in visita nella sede dell’Ordine dei giornalisti Sicilia, in via Bernini, nel capoluogo siciliano. Accolto dal president ...