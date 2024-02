Diesel | Fendi | Onitsuka Tiger I primi outfit da copiare alle sfilate della MFW

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo la London Fashion Week, è la volta delledi Milano. La settimanamoda, in calendario dal 21 al 26 febbraio 2024, porta sotto i riflettori le collezioni per l’Autunno Inverno 2024/2025 dei marchi più celebri, da, da Prada a Gucci. Un susseguirsi di, must-have, abbinamenti, che dettano le tendenze per la prossima stagione calda. Un 2024 di stile: 10 tendenze e must-have dell’anno ...