Diego Maradona jr contro De Laurentiis | c’entra suo padre

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) StaseraArmandojr non sarà presente allo stadio per Napoli-Barcellona. Il figlio del pibe de oro ha spiegato il perché Una città che, in trepidante attesa, si appresta a diventare scenario di un’importantissima sfida. Si fa sempre più vicino il momento in cui l’arbitro tedesco Zwayer fischierà l’inizio della partita tra Napoli e Barcellona. Due squadre che daranno il massimo per poter passare il turno. Ottavi di finale che valgono una stagione intera. Sicuramente più per il Napoli in quanto protagonista di una stagione al di sotto totale delle aspettative iniziali. Se l’anno scorso, in una partita di cartello come questa, gli azzurri potevano essere anche favoriti, quest’anno non sarà così. Dianche i blaugrana non sono stati i protagonisti di una stagione eccezionale. Il terzo posto in Liga, dietro anche al ...