Diciottenne accoltellato al parco Hayez | un fendente al petto | lo stanno operando | è grave

Lite fuori dal locale, poi l’inseguimento e l’accoltellamento: quattro ventenni denunciati: I fatti risalgono al 26 agosto del 2023, quando due gruppi di ragazzi si sono incrociati e scontrati davanti a una discoteca di Lavagna. Un 21enne è stato accoltellato alla coscia ...

Accoltellamento in darsena a Savona, diciottenne arrestato in Spagna: E' stato arrestato in Spagna, a Barcellona, con l'accusa di tentato omicidio il diciottenne italiano che il 7 gennaio scorso aveva accoltellato un coetaneo in Darsena a Savona. Secondo la ...

Tentato omicidio in darsena a Savona: un arresto: L'episodio risale alla notte dello scorso 7 gennaio: un giovane di 24 anni era stato accoltellato in Calata Sbarbaro ...