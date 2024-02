Deulofeu | la carriera è a rischio | “da mesi so che potrei non giocare mai più”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladi Gerardè a. L’annuncio è arrivato direttamente dall’attaccante dell’Udinese nel corso di una diretta Twitch al canale Jijantes. Lo spagnolo è fuori praticamente da un anno e mezzo, dopo l’infortunio di metà novembre 2022 nella trasferta di Napoli, prima della sosta per il Mondiale. “Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l’idea che io possa anche non riprendermi. Da diversiso chenonmai più”. Il calciatore si è sottoposto ad un intervento al ginocchio e non si è mai veramente ripreso. La scorsa estate aveva prolungato il proprio contratto con l’Udinese fino al 2026. “Con tutto quello che mi è successo sono diventato un appassionato di salute. E’ da molto tempo che non riesco a fare più quello che mi piace. E’ ...

Gerard Deulofeu lavora per tornare in campo e in un video sul proprio profilo Instagram l'attaccante dell' Udinese racconta il percorso... (calciomercato)

Gerard Deulofeu: "Sto attraversando un calvario, sono pronto all'idea che potrei non giocare più e al dopo carriera": SERIE A - Il calvario di Gerard Deulofeu: "So da mesi che potrei non giocare più a calcio e lo devo accettare, ma non potete immaginare quello che sto passando" ...

Che fine ha fatto Gerard Deulofeu: Out da oltre un anno, l'attaccante spagnolo spiega la sua situazione e non esclude la possibilità di doversi ritirare.

Udinese, Deulofeu verso l’addio al calcio: “Da mesi so che potrei non giocare mai più più”: Io comunque sto provando a recuperare in tutti i modi, ma mi sto anche preparando a quello che potrebbe essere un dopo carriera".