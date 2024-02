Detenuto muore a Rebibbia. Il garante: “Notte di sofferenze”. Protesta in carcere, inchiesta su assistenza medica e soccorsi: Un detenuto di 67 anni, cardiopatico e diabetico, è morto nell'istituto penitenziario di Rebibbia a Roma "dopo una notte di sofferenze odontoiatriche. L'inchiesta della procura dirà della tempestività ...

Bielorussia, dissidente muore in cella: E' morto un prigioniero politico detenuto in Bielorussia, il 64enne Ihar Lednik, ex membro del partito socialdemocratico, storico attivista anti-dittatura. Era stato arrestato nel 2022, condannato a 3 ...

Torino, detenuta appicca incendio nel carcere Lorusso e Cutugno: sei agenti intossicate: Fiamme nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove una detenuta ha appiccato un incendio nella sua cella oggi 19 febbraio 2024. Sei agenti della polizia penitenziaria, intervenute per far evacuare ...