(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il ritratto woke del conquistatore è arrivato in Parlamento ad Atene: per il ministro Lina Mendoni si tratta di un “pessimo contenuto” pieno di “inesattezze storiche”

"Deplorevole": in Grecia scoppia la bufera su Netflix per l'Alessandro Magno gay: Ma non è tutto. Come riportato dal Guardian, Dimitris Natsiou, leader del partito politico di destra cristiano-ortodosso Niki, ha definito la docuserie “deplorevole, inaccettabile e antistorica”: ...

In Grecia si ridiscute dell’orientamento sessuale di Alessandro Magno: Per via di una serie uscita su Netflix che dà molto risalto alla relazione che lo legò a Efestione: è un dibattito che torna ciclicamente, e che secondo molti storici ha davvero poco senso ...