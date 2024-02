Dengue | cosa si rischia con l’arrivo del caldo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – “La globalizzazione da un lato e la tropicalizzazione del nostro clima dall’altro non possono più farci sentire al riparo da infezioni cheno di diventare endemiche anche da noi, visto che le zanzare con le quali si trasmettono si aggirano nelle nostre case anche d’inverno”. Così Gianni Rezza, professore straordinario di Igiene all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, già direttore generale Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, spiega in un’intervista a ‘La Stampa’ perché l’Italiadi diventare un buon habitat per le cosiddette malattie neglette. Una ventina di patologie, fra cui la, considerate finora un nemico lontano. “Si chiamano così”, malattie neglette, “non perché siano rare – precisa Rezza – dato che colpiscono un miliardo e 700 milioni di persone nel mondo e pesano ...