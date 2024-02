Democrazia | libertà e cultura Cosa unisce Italia e India secondo Mollicone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A marzo 2023 il viaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro Antonio Tajani inha sancito un accordo di difesa e rilanciato i rapporti bilaterali. A beneficiare dell’intesa saranno le aziendene del settore, a cominciare da Leonardo ma significative occasioni possono aprirsi anche per Fincantieri ed Elettronica. LA COOPERAZIONE COMMERCIALE Esiste un‘intensa cooperazione commerciale e di visione della geopolitica mondiale, traede c’è una forte cooperazione accademica ele, sostenuta da un’intensa cooperazione nella formazione superiore, con oltre 250 accordi universitari. L’è il quinto Paese per studenti iscritti in. Tra gli obiettivi del Soft Power Club c’è la valorizzazione del ruolo della ...