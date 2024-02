Demedicalizzazione delle ambulanze | la preoccupazione dei sindaci caudini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendiamo con fortei programmi didel 118 sul territorio. Un provvedimento che colpirebbe anche la Valle Caudina nel suo riferimento del 118 di Airola. Si tratta di un programma scellerato che avrebbe conseguenze nefaste per le nostre Comunità”. Lo dichiarano in una nota congiunta idi Airola, Bucciano, Moiano, Paolisi, Forchia – rispettivamente Vincenzo Falzarano, Pasquale Matera, Giacomo Buonanno, Umberto Maietta e Pino Papa. “La Regione Campania – proseguono – ancora una volta colpisce i servizi essenziali del territorio e, ancora una volta, la Sanità. Privare ledel medico – nulla togliendo alle pur valide professionalità infermieristiche – non farebbe altro che dilatare i tempi di ...