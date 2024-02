De Rossi e Calzona per motivare giocatori già arresi | “Cambi necessari”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilo Mourinho-Desembra aver fatto bene alla Roma, e tutti si aspettano che anchepossa dare la scossa al Napoli dopo la deludente gestione Mazzarri. Paolo Tramezzani, ex difensore dell’Inter e oggi allenatore dell’Istria 1961, squadra della massima serie croata, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare deiin panchina avvenuti alla Roma e al Napoli, con gli arrivi di Dee De(LaPresse)Tramezzani e partito rievocando l’adagio dell’allenatore come un uomo solo. “Ma in questa solitudine secondo può sempre riguardare le cose positive… io sto cercando di imparare e pian pianino sto riuscendo a prendere questa direzione: in quella solitudine mi ritrovo perché sono momenti in cui puoi crescere ...

Moggi commenta la scelta di ADL per Calzona sulla panchina del Napoli L'articolo Moggi : “Calzona è il colpo di scena di ADL per la prossima ... (forzazzurri)

Roma, Dybala: "Il mio futuro Già immagino dove. Mourinho allenerà un top club": Poi sull'arrivo di Daniele De Rossi ha aggiunto: "Lui è stato un'icona della Roma da giocatore e ora è a pieno titolo impegnato nel suo nuovo ruolo". Ed ha proseguito: "Sta trasmettendo le sue idee ed ...

Impallomeni: "Juve, giusto cambiare modulo in un momento di crisi tecnica evidente": A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Cosa l'ha colpita di più dell'Inter ieri sera "Secondo tempo dominato. Questa squadra non ...

Cagni a TMW Radio: "È l'anno della conferma di Inzaghi, se vince lo Scudetto è tra i top in Europa": "Il problema sono i dirigenti. ADL è molto bravo ma quest'anno ha toppato di brutto. Calzona non lo conosco, a dire il vero. In una situazione come questa il presidente ha fatto bene a prendere uno ...