De Laurentiis a Castel Volturno | doppio premio e una promessa alla squadra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il presidente Aurelio Deè stato chiaro con la, ci sarà una doppia ricompensa e unaper i giocatori. La stagione del Napoli continua ad essere colma di avvenimenti poco gradevoli, un periodo assolutamente non facile da gestire con lucidità. Dall’avvio del campionato, i Campioni d’Italia stanno affrontando una situazione inverosimile. Lanon sta riuscendo a trovare la mentalità vincente dello scorso anno, fattore che sta andando ad influenzare negativamente la prestazione dei giocatori durante le partite. Il Napoli sta facendo fatica a trovare una stabilità che possa portare ad ottenere una continuità nelle vittorie, troppa imprecisione nei tiri e confusione in campo. A peggiorare il momento non semplice del club partenopeo, sicuramente c’è anche il secondo esonero dell’allenatore. ...