De Jong risponde a Malen | Psv-Borussia Dortmund 1-1

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) EINDHOVEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Al Philips Stadium di Eindhoven finisce 1-1 Psv-gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Al vantaggio tedesco siglato danel primo tempo,su calcio di rigore Dea inizio ripresa. La qualificazione resta dunque in bilico, si deciderà tutto il prossimo 13 marzo in Germania. L'ex di giornata Bosz (anel 2017) punta sul tridente e schiera Bakayoko e Lozano sugli esterni con Deriferimento centrale., Reus e Sancho dietro la punta Fullkrug nel 4-2-3-1 di Terzic che lascia in panchina Brandt. Ritmi alti ma nessuna conclusione fino al quarto d'ora. Parte meglio il Psv però il primo tentativo è delcon Benitez attento in due ...

