Daspo Urbano | Divieto di Accesso ai Locali Pubblici per Due Anni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Chieti - Un 57enne di Pollutri è stato sottoposto a un provvedimento di, noto comeWilly, che gli impedisce l'ainell'intera provincia di Chieti per due. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Chieti su richiesta del Comando Stazione carabinieri di Scerni, in seguito a atti di violenza avvenuti il 3 dicembre scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si trovava all'interno di un locale a Scerni dove ha minacciato il proprietario e danneggiato alcuni oggetti d'arredamento. In presenza dei carabinieri, ha anche minacciato di incendiare il locale, poiché riteneva che qualcuno avesse rubato il suo telefono, che invece aveva dimenticato nel suo ...

