Dargen D’Amico torna in tv e fa chiarezza su Mara Venier | Rai e immigrati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A quasi due settimane dalla polemica scoppiata dopo le parole di Ghali ea Domenica In e il comunicato letto da, il cantante di Onda Alta èto in tv a fare un po’ di. Ieri sera a Di Martedì Giovanni Floris ha chiesto al rapper: “Lei è stato interrotto mentre parlava al Teatro Ariston del tema dei migranti. È stato censurato in Rai o no?”.ha scagionatoe la Rai, dicendo di non essere stato censurato. “No. Credo di aver avuto un trattamento abbastanza elastico nei miei confronti in Rai. Nessuno mi ha mai chiesto quello che avrei detto e nessuno mi ha mai fatto notare che quello che stavo dicendo non era in linea. Mi hanno interrotto? Ok, ma ero già ...