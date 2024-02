Dargen D’Amico | “In Rai non mi hanno censurato” E sulla nota letta da Mara Venier a Domenica In | “Abbiamo tutti dei padroni | il mio è l’umanità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)torna in tv dopo l’ospitata aIn che ha fatto molto rumore all’indomani della conclusione del Festival di Sanremo. Ospite a Di martedì su La7 il cantante risponde così alla domanda se si sia sentito vittima di censura nel salotto di: “No, credo di avere avuto un trattamento abbastanza elastico in Rai, nessuno mi ha mai chiesto quello che avrei detto e fattore che quello che stavo dicendo non era in linea. Miinterrotto ma ero già entrato nell’argomento”. E sull’ipotesi di non poter rimettere piede a Viale Mazzini fa sapere: “Non dipende dalle mie scelte, non credo, se così fosse troverò una soluzione, per me il palco di Sanremo è molto importante ”. E ancora: “Le canzoni parlano di vita dalla depressione, la salute ...