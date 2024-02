Dargen D’Amico assolve la Rai per il caso Domenica In | «Non è stata censura Ma con Ghali abbiamo rotto il silenzio sui bambini di Gaza»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A nove giorni dal pomeriggio in cui è stato bruscamente interda Mara Venier mentre proponeva il suo ragionamento sul contributo degli immigrati all’Italia,torna in tv: lo fa nel salotto “concorrente” di Di Martedì su La7. Subito Giovanni Floris chiede al cantante se sia sentito vittima diquel giorno, all’indomani della chiusura del Festival di Sanremo, da parte della Rai. «Non direi, in fondo avevo già sviluppato buona parte del mio ragionamento», risponde diplomatico, che pure aveva di fatto declinato l’invito di Mara Venier a tornare aIn la settimana successiva. Non pensa alla, dunque, il cantante. Ma certo non si nasconde che vi siano temi su cui sia più difficile al momento esprimersi ad alta voce in ...