Dall’India e da Invitalia investimenti per 37 milioni in Titagarh Firema

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Caserta. Il gruppo indiano Amber investe in Italia insieme aRail Systems Limited acquisendo partecipazioni in, storica azienda di Caserta specializzata nella progettazione, costruzione e riparazione di materiale ferroviario. In base all’accordo, si legge in una nota di, entrambi i gruppi investiranno congiuntamente oltre 20di euro nella società italiana, ai quali si aggiunge un investimento di minoranza da parte dell’attuale presidente di, Luigi Traettino, che ha sottoscritto circa il 2% del capitale di. Inoltre, grazie al Fondo Salvaguardia Imprese, promosso dal Mimit e gestito da, l’Agenzia nazionale per l’attrazione deglie lo ...

