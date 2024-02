Dall’alluminio al nucleare | ecco dove l’Ue può fare la differenza con la Russia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il conflitto in Ucraina, che nella mente dei suoi ideatori era destinato a risolversi in pochi giorni di rapidi combattimenti, si appresta a raggiungere nelle prossime ore il suo secondo anniversario. Sul campo di battaglia non si assiste più alle rapide manovre dei primi giorni della guerra, ma a dominare sono dinamiche d’attrito, raffigurati perfettamente dai lunghissimi chilometri di trincee che si estendono lungo il fronte. In questo contesto la capacità economica e produttiva (oltre che demografica) di una parte belligerante diviene ancor più fondamentale, poiché per avere la meglio sull’avversario è necessario erodere le sue riserve di risorse umane, militari ed economiche. Da questo punto di vista, la Federazione Russa potrebbe facilmente avere la meglio sulla più piccola e meno ricca Ucraina. Ma il conflitto in Ucraina non è un sistema chiuso, ed al suo interno dev’essere ...