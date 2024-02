Da Segrate al tetto d’Europa Quanta strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alessandro Piccinelli è nato a Milano il 30 gennaio 1997, ma poi ha sempre vissuto ed è sempre cresciuto a Lodi. Si avvicina alla pallavolo fin da bambino. Nella sua famiglia lo sport è di casa tanto che suo nonno, Luigi Tosarello, è stato per tanti anni presidente del comitato provinciale lodigiano del Coni. I genitori sono stati karateki. Nella stagione 2013-2014 viene ingaggiato daldove resta per due annate. Nella stagione 2015-16 entra a far parte del Club Italia, in Serie A2: rimane nella squadra federale anche per il campionato 2016-17, nella stessa categoria. Nella stagione 2017-18 fa il suo esordio in Superlega con la Powervolley Milano, mentre nell’annata successiva si accasa alla Sir Safety Perugia, con cui vince due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e il campionato mondiale per club 2022. Dopo cinque stagioni al club umbro, la scorsa estate la ...