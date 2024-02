Da giovedì le temperature si abbassano e torna la pioggia Neve sopra i 1000 metri

LE PREVISIONI dell'Esperto - Sironi di 3bmeteo.com: 'Perturbazione in arrivo: pioggia e vento forte'. Un po' di neve: ...di 3bmeteo.com 'Una prima perturbazione investirà principalmente il Centro - Nord tra giovedì e ... Le temperature in Umbria saranno in calo, in linea con quelle del periodo, dopo l'ondata di caldo ...

Previsioni meteo: il maltempo si scatenerà sull'Italia, ecco da quando: ... con il ritorno del sole su gran parte dell'Italia e anche un lieve aumento delle temperature . ... questa volta più organizzata ed estesa , si avvicinerà al bacino del Mediterraneo tra giovedì e ...

Si spalanca la porta atlantica, forti temporali in arrivo: ...- avverte Sironi - ' Una prima perturbazione investirà principalmente il Centro - Nord tra giovedì ...di nuovi fronti perturbati e all'arrivo di aria più fredda con abbassamento delle temperature su ...