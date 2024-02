"Da che pulpito... guardatevi allo specchio". La Lega zittisce Conte e Calenda: Da che pulpito arriva la proposta di sfiducia a Salvini. Prima di attaccare Salvini sul nulla si guardino almeno una volta allo specchio per ritrovare un briciolo di dignità". Sinistra ancora una ...

Come evitare le truffe, i consigli dei carabinieri dal pulpito delle chiese: I comandanti di stazione, con la collaborazione dei parroci e delle diocesi, al termine della messa domenicale sono saliti sull’altare, illustrando delle semplici precauzioni che si possono adottare ...

Lotta ai raggiri, carabinieri dal pulpito in chiesa a Tolentino: ecco i consigli per prevenire le truffe: TOLENTINO I carabinieri della Compagnia di Tolentino in chiesa per fornire consigli e informazioni ai cittadini, in particolare agli anziani. Gli incontri, svolti nell’ambito della ...