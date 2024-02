Crollo nel cantiere di Firenze | presidio anche a Bergamo e sciopero nazionale il 21 febbraio per gli edili e i metalmeccanici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024). Non basta più il cordoglio, non sono più sufficienti i soli appelli e le parole di denuncia: per chiedere più sicurezza sul lavoro è proclamato uno, mercoledì 21, in tutt’Italia per i lavoratori del settore edile e di quello metalmeccanico di CGIL e UIL. Dopo il tragico incidente avvenuto venerdì aneldi Esselunga, dove hanno perso la vita quattro lavoratori, e dove uno è ancora disperso, Cgil e Uil, con le categorie del settore delle costruzioni Fillea-Cgil e Feneal-Uil e dei meccanici di Fiom-Cgil e Uilm-Uil, scenderanno in protesta incrociando le braccia per due ore al termine di ogni turno. Aper mercoledì è organizzatoundavanti alla Prefettura di via Tasso, a partire dalle ore ...