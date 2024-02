Crollo Firenze | sopralluogo pm | importanti novità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)cantiere ada parte del pm: emergonoe nuovi dettagli Continuano le indagini per quanto riguarda il disastrosodel cantiere del supermercato “Esslunga”, in quel didove hanno perso la vita cinque operai (quattro confermate). Questo è quello che ha confermato il governatore della Toscana, Eugenio Giani, poche ore prima del ritrovamento del quinto operaio che ha perso la vita. Il suo corpo è stato recuperato nella serata di ieri da parte dei vigili del fuoco. In merito alla vicenda che si è verificata in via Mariti emergono dei nuovi eddettagli da parte del pm, Filippo Spiezia.cantiere a(Ansa Foto) Cityrumors.itQuest’ultimo, ...