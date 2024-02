Crollo Firenze | Orlando oggi a manifestazione Cgil e Uil a Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 feb. (Adnkronos) – Il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, saràpomeriggio, alle ore 16, alladie Uil ain piazza Santi Apostoli in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori edili e metalmeccanici in seguito aldel cantiere di. L'articolo CalcioWeb.