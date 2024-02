Crollo Firenze | ' Mai per caso' la protesta a Trieste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una cinquantina di persone hannoto davanti alla Prefettura contro gli infortuni e i morti sul lavoro nell'ambito di una manifestazione organizzata da Cgil e Uil. I manifestanti hanno esposto, a terra, un grande striscione con la scritta "Le morti sul lavoro non sono mai per" e sistemato una serie di caschi colorati. Molte sono anche le bandiere delle sigle sindacali, nutrita in particolare la delegazione dei sindacalisti del settore Edilizia e Metalmeccanica (Fillea-Cgil, Feneal-Uil, Fiom e Uilm). Una delegazione dei sindacati dovrebbe essere ricevuta dal prefetto, Pietro Signoriello. Per il segretario di Fiom-Cgil, Marco Relli, "non può più continuare la tragica conta quotidiana di infortuni e morti". Una parte della responsabilità dei tanti incidenti, secondo Massimo Minen, segretario Fvg della Feneal Uil, è data ...