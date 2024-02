Crollo Firenze | Cgil-Uil | oggi sciopero nazionale di due ore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (askanews) – Dopo la strage sul lavoro avvenuta avenerdì scorso,è il giorno delloproclamato dae Uil insieme con le categorie degli edili e dei metalmeccanici. I segretari generali delle due confederazioni, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, parteciperanno alla manifestazione che si terrà nel capoluogo toscano a partire dalle 16.30 nella zona del cantiere di via Mariti dove sono morti cinque lavoratori. Loriguarderà le ultime due ore di ciascun turno per gli addetti di Fiom, Fillea, Uilm e Feneal. Le altre categorie hanno programmato per la stessa giornata iniziative di mobilitazione e assemblee nei luoghi di lavoro. Presidi e manifestazioni territoriali si terranno in tutto il Paese. “Basta parlare di ...