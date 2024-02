Crollo di Firenze | l’ultimo corpo recuperato e trasportato a medicina legale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – E’ statoa tarda sera, dopo che era stato individuato intorno alle 20.45, ildeldei cinque operai morti neldi venerdì scorso nel cantiere della nuova Esselunga di via Mariti a. L’uomo è stato cercato per quasi cinque giorni dai vigili del fuoco in maniera ininterrotta, dopo che erano stati recuperati gli altri quattro corpi. L’operaio, si tratterebbe di Bouzekri Rahimi, 56 anni, marocchino, era in un punto piuttosto inaccessibile, sepolto dalle macerie dopo il tragicodi una trave portante mentre gli operai stavano eseguendo una gettata di cemento. In tutto otto i coinvolti: cinque le vittime e tre i feriti. E appunto intorno alla mezzanotte un mezzo della Misericordia di ...