Crolla ponte in costruzione | due operai muoiono schiacciati

Drammatico incidente a Terracina (Latina). Una Bombola del gas è esplosa venerdì sera in una villetta . L’incidente è avvenuto attorno alle 19,30 in ... (laprimapagina)

Salvini, avanti sul Ponte, non ho paura di sinistra o giudici: Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Cagliari per Paolo Truzzu, a proposito dell'apertura da parte della Procura di Roma di un fascicolo sul Ponte sullo Stretto di Messina. Il ...

Crolla ponte in costruzione in Olanda, almeno due morti: Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nel crollo di un ponte in costruzione a Lochem, nell'est dei Paesi Bassi. Lo hanno riferito le autorità olandesi. "Durante la costruzione ...

Almeno due morti dopo il ponte crollato a Lochem in Olanda durante i lavori di costruzione: due persone ferite: Incidente in un cantiere di Lochem, in Olanda, dove un ponte in costruzione è crollato provocando diversi morti e feriti ...