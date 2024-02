(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bryansi ritrova domani sera alle 21 ad affrontare il Feyenoord per la quinta volta in tre anni. Il centrocampista, che ha innescato...

Cristante: 'Non mi vedo da altre parti. De Rossi scelta giusta della società. Vogliamo la finale': Bryan Cristante si ritrova domani sera alle 21 ad affrontare il Feyenoord per la quinta volta in tre anni. Il centrocampista, che ha innescato il gol di Azmoun.

Roma, Cristante: «Voglio chiudere la carriera qui, sul Feyenoord…»: Bryan Cristante ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di ... L’unico modo che abbiamo per ripagare questo affetto è vincendo e passare il turno». MEZZALA – «La mezzala non è una scoperta perché ...

Roma, parla Cristante: “Dobbiamo vincere domani per ripagare i nostri tifosi. De Rossi scelta giusta”: Nella conferenza stampa che precede il ritorno tra Feyenoord e Roma, Bryan Cristante ha voluto sottolineare la determinazione della squadra nel passare il turno e ha elogiato il pubblico romano per la ...