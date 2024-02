Cristante dimentica Mourinho e esalta De Rossi: “Si sta rivelando la soluzione giusta”: Alla vigilia di Roma-Feyenoord hanno parlato De Rossi e Cristante, che ha analizzato il cambio sulla panchina giallorossa e ha esaltato il lavoro di DDR ...

LIVE - Roma-Inter 2-3, 60': Thuram causa l'autogol di Angelino, Pavard centra il palo dalla distanza: 61' - Doppio cambio per la Roma: fuori Angelino e Cristante, dentro Spinazzola e Bove. 58' - Palo di Pavard! Tiro dalla distanza del francese su appoggio di Thuram, Rui Patricio si salva con l'aiuto ...

LIVE - Roma-Inter, squadre in campo per il rituale pre-partita. Inzaghi si è accomodato in tribuna: ROMA-INTER 0-0 LIVE MATCH 17.58 - Guida accompagna le due squadre all'ingresso in campo. Simone Inzaghi ha intanto preso posto in tribuna. 17.55 - Gioco di luci ...