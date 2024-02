Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Il mio corpo non lo vorrà condividere nessuno", mi disse poi "Qui dentro non potrebbe viverci nessun altro". Questa frase, che arriva più o meno a metà del romanzo di Anna Metcalfe, non risulterebbe così sconcertante se non fosse pronunciata da una bambina di nove anni, una protagonista senza nome che non compare mai ma lascia tracce di sé da ricostruire attraverso i ricordi di alcune persone che l’hanno vissuta – chi per mesi, chi per settimane, chi per anni: Elliot, il suo primo follower; Bella, sua madre; Susie, amica e collega. nasconde una forza inaudita: una storia tanto violenta – pur nel ritmo cadenzato – quanto potente. Di “Lei” – la nostra invisibile – all’inizio del romanzo sappiamo ben poco, seguiamo i ricordi di Elliot che prima l’incontra in palestra e poi la frequenta al di fuori dell’ambiente sportivo, una brevissima relazione che non ha neanche il tempo di ...