Cremonese-Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si sfidano la seconda e la terza forza della cadetteria che puntano alla promozione diretta.si giocherà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio Zini: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono in serie postiva da sei turni, frutto di quattro vittorie e due pareggi. La squadra di Stroppa è seconda a meno otto dalla capolista Parma, ma l’obiettivo resta difendere la posizione attuale che significherebbe promozione diretta I rosanero sono terzi ad un solo punto dai lombardi e vengono da tre vittorie consecutive. La squadra di Corini adesso ci crede e punta ad imporsi in questo scontro diretto LE...