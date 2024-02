Cpr | la sinistra contesta le prigioni dell' orrore che hanno creato loro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La polemica ha da poco compiuto le nozze d'argento: sono più di 25 anni che una parteè in rivolta permanente per l'esistenza dei Cpr, ovvero i Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Un'insistenza che si potrebbe scambiare quasi per coerenza, se non fosse che ad aprire (e riaprire in caso di chiusura) questi posti sono stati premier e ministri di. Invece in mezzo al fuoco di fila ora ci finisce il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ieri s'è permesso di segnalare – parlandoe strutture di via Corelli a Milano – che spesso gli spazi non sono nelle migliori condizioni perché vandalizzate dagli ospiti stessi. Ed è partita la classica “chiassata” in stile Soumahoro. Per Nicola Fratoianni siamo di fronte a «posizioni gravi e preoccupanti». Secondo l'eurodeputato Pd Pierfrancesco ...