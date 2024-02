(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non ci sono stati morti per Coronavirus innegli ultimi sette giorni (14-21 febbraio 2024). E sono 100 icasi di-19 registrati: 63 confermati con tampone molecolare e gli altri 37 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono due i morti in Toscana per Coronavirus in Toscana registrati nell'ultima settimana (31 gennaio - 7 febbraio 2024). Si tratta di due donne con ...

Sono stati 8, in Toscana , i decessi per Covid nell'ultima settimana (7-14 febbraio 2024): si tratta di 4 uomini e 4 donne con età media di 90 anni. ...

Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana. E 100 nuovi contagi. 33 i ricoverati: FIRENZE – Non ci sono stati morti per Coronavirus in Toscana negli ultimi sette giorni (14-21 febbraio 2024). E sono 100 i nuovi casi di Covid-19 registrati: 63 confermati con tampone molecolare e gli ...

