Costruzioni | c' è un nuovo calo dopo la ripresa nel 2024 il segno negativo arriverà al 7 | 4%

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il triennio di grande crescita, che ha permesso di recuperare circa l'80% di quanto perso durante la crisi, è ormai alle spalle: per il, infatti, il settoresegnerà un -7,4% rispetto al positivo bilancio dell'anno appena concluso. Le prime avvisaglie c'erano state con la chiusura del Superbonus, una situazione che, però, non è stata neutralizzata dal Pnrr. Se è vero che sul Piano nazionale die resilienza ci sono nove miliardi di grandi cantieri aggiudicati, è altrettanto vero che questi stentano terribilmente a decollare. Non a caso, la presidente dei costruttori Federica Brancaccio ha ammesso con chiarezza che «si tratta di campanelli d’allarme che destano una qualche preoccupazione». L’Osservatorio Congiunturale sull'andamento del settore delledell’Ance, lo scorso 30 gennaio, ...