Così la vede San Pietro Finalmente il vero Atkins Hervey portava negatività Vedremo un grande Black»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un po’ di rimpianto per l’occasione sfumata in Final-Eight, fiducia nel prosieguo del campionato, conferma del costante impegno, oggi e in futuro, della proprietà per continuare ad essere ambiziosi. Dopo la kermesse di Coppa Italia il vicepresidente della Pallacanestro Reggiana, Enrico San, fa il punto della situazione. San, quanto rimpianto ha per la finale di Coppa Italia sfumata quando sembrava a portata di mano? "E’ stata un’esperienza positiva che, con un po’ di attenzione in più e vista anche la serataccia in cui è incappata Milano contro Napoli, poteva diventare straordinaria, quindi una quota di rammarico c’è. Ma rimane un’esperienza entusiasmante per noi, dalla splendida vittoria sulla Virtus alla semifinale con la Gevi che abbiamo condotto per quasi 40’ minuti e dove abbiamo perso l’inerzia solo dopo l’uscita di Chillo e ...