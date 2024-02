Cos' ha fatto Salvini Caso Navalny | le verità di Sallusti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilcontinua a dividere e a creare grandi polemiche anche negli studi televisivi. Nella puntata di "Prima di domani" in onda il 21 febbraio su Rete4 era presente anche il direttore de Il Giornale, Alessandro, che ha preso le difese del vicepremier. Facendo chiarezza su una delle polemiche di questi giorni. "dirà quello che dirà e i motivi per cui lo dice bisognerebbe chiederli a lui - ha detto- ma faccio notare (e questo spiacerà al professor Orsini) che la Lega ha sempre votato convintamente e compattamente tutte le misure punitive nei confronti di Putin e tutte le misure di aiuto anche militare nei confronti dell'Ucraina attaccata da Putin. Quindi assistiamo alla fedeltà e alla lealtà della Lega rispetto al blocco ...

