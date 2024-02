Cos’è la malattia del cervo zombie | perché preoccupa gli scienziati e quali sono i rischi per l’uomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel Nord America centinaia di cervi stanno cadendo vittime della patologia da deperimento cronico (CWD), meglio nota come “del“. Sguardo spento, bava alla bocca, difficoltà nella coordinazione:solo alcuni dei sintomi della, che si configura come una patologia neurologica che stando non poco gli. I cervi che si ammalano vengono colpiti dai prioni, ovvero particelle infettive proteiche che causano danni al cervello. I prioni, purtroppo, molto resistenti nell’ambiente animale e non esiste un vaccino o una cura per lada deperimento cronico. Tale patologia non è nuova, dal momento che se ne parla già dalla seconda metà degli anni Novanta. Ultimamente, però, è stato ...