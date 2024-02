Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Durante la protesta dei trattori, il Parlamento europeo ha approvato una proposta storica per il settore agricolo: quella relativa alle piante ottenute attraverso le New genomic techniques (Ngt), note in Italia comedi(Tea). Le Teabiotecnologie agrarie che combinano geni intra-specie (ovvero tra organismi della stessa specie) con l’obiettivo di velocizzare processi di sviluppo di varietà sicure, attente alla biodiversità e resistenti a malattie e condizioni climatiche avverse. Contribuiscono quindi ad accorciare notevolmente i tempi di selezione, rendendo possibili risultati che altrimenti richiederebbero decenni nelle piante arboree. L’obiettivo della nuova norma, come sottolineato da Strasburgo, è rendere il sistema alimentare più sostenibile e resiliente: le varietà vegetali ...